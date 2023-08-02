Подмосковье 02 августа 2023, 16:04 Онлайн-сервис поддержки экспортеров появился на инвестиционном портале Подмосковья РИА «Новости»

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Дорожную карту с услугами цифровой платформы «Мой экспорт» открыли для подмосковных предпринимателей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области. Ресурс создали в рамках первого этапа онлайн-интеграции региональных и федеральных мер поддержки.

Разделенная на пять этапов дорожная карта экспортера поможет бизнесменам подобрать актуальные пакеты помощи, которые предоставляют компаниям власти, в том числе выйти на экспорт или расширить географию поставок за рубеж. По словам генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, главной задачей организации является качественное ориентирование предпринимателей в спектре мер поддержки и предоставляемых услугах.

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«Интеграция федеральных и региональных инструментов для помощи компаниям — экспортерам и будущим экспортерам поможет легко и просто найти нужный инструмент для решения своих задач», — отметила Никишина.

Новый электронный сервис актуален как для начинающих экспортеров, так и для компаний, которые активно занимаются внешнеэкономической деятельностью. Для бизнеса уже реализовали раздел «Жизненные ситуации», где подобрали релевантные федеральные и региональные меры поддержки.

«Сервис позволит предпринимателям оформить заявку на получение услуг и поддержки в электронном виде. Алгоритм экспортера разработан в рамках развития электронных сервисов в Московской области. Мы продолжим работу с новой платформой — в скором времени здесь появятся новые коробочные сервисы, которые позволят предпринимателям получать комплексные услуги по выходу на экспорт», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также она отметила, что в Подмосковье усилят интеграцию с системой Российского экспортного центра. По итогам работы все вопросы по ведению внешнеэкономической деятельности можно будет решать через единую электронную площадку.

Электронная дорожная карта экспортера доступна подмосковным предпринимателям на Инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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