Подмосковье 15 мая 2023, 13:08 Онлайн-сервис для регистрации рождения ребенка появился в Подмосковье

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Для удобства родителей в Подмосковье запустили онлайн-сервис «Рождение ребенка». Теперь зарегистрировать рождение детей можно без личного посещения ЗАГСа.

Чтобы зарегистрировать рождение ребенка онлайн, матери ребенка необходимо в роддоме дать согласие на получение электронного медицинского свидетельства о рождении. После этого родителям надо будет заполнить заявление на «Госуслугах».

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Если ребенок родился в браке, отец должен подписать соглашение и внести свои данные. Информация о регистрации рождения ребенка поступит в личный кабинет матери на портале госуслуг. Получение бумажного документа осуществляется по желанию заявителя.

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