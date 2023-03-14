Подмосковье 14 марта 2023, 12:23 Онлайн-сервис для расчета количества парковочных мест у нежилых зданий заработал в Подмосковье https://rgis.mosreg.ru/v3/#/?tab=parkingPlace

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Онлайн-сервис, позволяющий рассчитать количество парковочных мест для объектов нежилого назначения, заработал в Подмосковье. Воспользоваться им можно на геопортале Московской области. Услуга предоставляется бесплатно.

Новый сервис запущен комитетом по архитектуре и градостроительству Подмосковья совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест». С его помощью проектировщики, инвесторы, девелоперы и застройщики могут быстро рассчитать нормативное количество мест хранения автомобилей и определить возможности их размещения на территории конкретного участка.

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«Ресурс разработан в формате „калькулятора“, в который вводятся исходные данные о будущем объекте капитального строительства с учетом его назначения», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Система позволяет в онлайн-режиме рассчитать нормативное количество мест хранения автомобилей в соответствии с требованиями законодательства. Отмечается, что новая услуга значительно сокращает время, затрачиваемое на выполнение расчета.

Чтобы рассчитать нужное количество парковочных мест, необходимо выбрать категорию объекта и его функцию, а также заполнить обязательные предлагаемые поля. После этого следует нажать кнопку «Рассчитать». На экране появится минимальное необходимое количество парковочных мест для данного объекта.

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