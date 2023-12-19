Важное 19 декабря 2023, 12:21 Андрей Воробьев: появился онлайн-сервис продвижения оригинальных брендов Подмосковья Автор фото: Александра Степанова

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Новый онлайн-сервис «100% Подмосковье» запускают для предпринимателей. Его цель — поддержка производителей товаров или услуг. На малый бизнес приходится довольно большая часть экономики в регионе, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Предприниматели смогут разместить виртуальные витрины своих брендов в разделе «100% Подмосковье» на инвестиционном сайте.

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«У нас около 430 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и нам важен успех по каждому проекту, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Сервис поддержит не только индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, но и самозанятых. Основные условия: иметь регистрацию и учет в качестве налогоплательщика Подмосковья, сертификат или декларацию соответствия товара.

Одна из ключевых задач — продвижение областных брендов. И мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг, — «100% Подмосковье». Андрей Воробьев

Она разработана по поручению президента и даст возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий.

Подробности о мере поддержки и возможность подать заявку на участие доступны на инвестиционном портале Подмосковья invest.mosreg.ru.

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