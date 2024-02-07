Подмосковье 07 февраля 2024, 10:06 Онлайн-сервис для получения статуса специалиста в области спорта упростили в Подмосковье Unsplash

Читать 360tv в

Еще один сервис для специалистов в области спорта и физической культуры оптимизировали на «Госуслугах». Теперь получить ее можно в 1,5 раза быстрее.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, жители могут в электронном виде получить квалификационную категорию специалиста. Она позволяет определить соответствие результата профессиональной деятельности.

Реклама

«Такой формат очень удобен, поскольку заявителю не нужно лично на бумажном носителе привозить документы в ведомство. Он просто заполняет интерактивную форму на региональном портале, прикрепляет документы и следит за ходом рассмотрения заявки в личном кабинете. В 2023 году онлайн-услугой воспользовались более 200 раз», — сказала она.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».