Важное 07 августа 2023, 17:00 Онлайн-сервис для открытия бизнеса на первых этажах домов запустили в Подмосковье Воробьев рассказал о сервисе для запуска бизнеса на первых этажах домов в Подмосковье

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Подбор площадок для бизнеса на первых и вторых этажах домов Подмосковья стал проще благодаря новому онлайн-сервису. Его запустили 1 августа. На интерактивной карте разместили уже 200 объектов от крупных девелоперских компаний. Можно выбрать помещение для покупки или аренды.

Онлайн-сервис «Открой свой бизнес на первых и вторых этажах МКД» — новый и востребованный в Подмосковье.

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«Мы уделяем внимание поддержке бизнеса. Это отражается на муниципальном, региональном и федеральном бюджетах, вносится заметная лепта», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новую услугу поддержали ведущие застройщики. Уже 11 ключевых компаний готовы присоединиться к сервису, сообщила заместитель председателя областного правительства Екатерина Зиновьева.

Нажав одну кнопку, можно будет получить в аренду или купить помещение на первом и втором этажах жилого дома. Заключение договора — не более 15 дней. Екатерина Зиновьева

Она добавила, что в сентябре появится новая комплексная услуга «Открой собственное дело».

«Ведь важно не только взять помещение, но и поставить вывеску, оформить лицензию, получить субсидию на франшизу», — уточнила Зиновьева.

Это буде функция «под ключ» — с полным сопровождением проекта, даже с согласованием вывески.

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