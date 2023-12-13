Подмосковье 13 декабря 2023, 14:57 Онлайн-семинары об алгоритмах увеличения продаж проведут для предпринимателей Подмосковья Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригласили на онлайн-семинары по изучению алгоритма для увеличения продаж. В них могут поучаствовать собственники и руководители бизнеса, а также менеджеры.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, семинары будут проходить до 15 декабря. Участников научат формировать инструменты для увеличения продаж и автоматизировать процессы на предприятии.

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«На онлайн-лекциях спикеры расскажут о новейших технологиях и меняющихся тенденциях управления предприятия любой отрасли. Участие в подобных мероприятиях дает возможность расширить знакомства и встретиться с потенциальными поставщиками, а также обсудить возможность дальнейшего сотрудничества», - сказал глава ведомства Владислав Мурашов.

Цикл семинаров будет состоять из лекций, практики, домашних заданий и взаимодействия в общем чате. На онлайн-лекциях эксперты расскажут о том, как развить свой бизнес, эффективно управлять персоналом и многом другом.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

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