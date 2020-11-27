Крупнейший онлайн-семинар на тему географического образования в школе прошел в МГОУ

Уникальное открытие российских географов — древнейшее антарктическое озеро Восток, лежащее под четырехкилометровым слоем льда, подготовка будущих исследователей к экспедициям в «Клубе путешественников» Русского географического общества, новые методики решения ситуационных задач — об этом говорили на региональном онлайн-семинаре «Географическое образование в школе: новое содержание, методическая поддержка, качество, проекты». Он прошел 26 ноября в МГОУ.

Открыли семинар проректор по образовательной деятельности МГОУ Оксана Шестакова и директор центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Наталия Солодухина.

Участниками семинара стали более 400 педагогов Подмосковья и других регионов России, учителей географии, преподавателей, студентов вузов.

Как обучить будущих исследователей? О новых проектах Русского географического общества — Географическом чемпионате и «Лучшем учителе географии» рассказали заместитель председателя по науке Русского географического общества Сергей Фазлуллин и заместитель председателя Московского областного отделения «РГО» Марат Нигматуллин.

Заведующая кафедрой методики преподавания географии МПГУ Елена Таможняя также поделилась новыми образовательными методиками и привела примеры задач Олимпиады «Педагогическое будущее России».

Актуальным проблемам дня сегодняшнего был посвящен вебинар научного сотрудника кафедры географии мирового хозяйства МГУ, доцента кафедры экономической и социальной географии МПГУ Дмитрия Зайца. Он рассказал о фактически существующих непризнанных государствах и важнейших изменениях на политической карте мира.

Ученые и педагоги договорились о дальнейшем сотрудничестве. Их следующая встреча запланирована на февраль 2021 года.