Подмосковье 19 января 2023, 12:01 Онлайн-регистрацию спецтехники ускорили почти в два раза в Подмосковье

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Сроки государственной регистрации самоходных машин и других видов спецтехники сократили для жителей Подмосковья. Теперь данная процедура займет 10 дней вместо 17.

Собственники тракторов, квадроциклов, снегоходов и других машин должны зарегистрировать свои транспортные средства. Сделать это можно онлайн с помощью регионального портала госуслуг. Для этого необходимо перейти в раздел «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности».

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«С момента перевода услуги в „цифру“ подано более 32 тысяч онлайн-заявлений от жителей Подмосковья, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Отмечается, что данная услуга платная. Размер госпошлины зависит от основания для обращения.

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