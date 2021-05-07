Онлайн-регистрацию безработных продлили до 31 июля в Подмосковье

Встать на учет по безработице онлайн можно до 31 июля в Подмосковье. Электронную регистрацию продлили на портале trudvsem.ru.

Благодаря сайту «Работа в России» жителям не требуется очно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении и справки о последнем заработке.

Центры занятости получат сведения через информационные системы. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она напомнила, что услуга по онлайн-регистрации жителей, оставшихся без работы, появилась в прошлом году.

Такой возможностью воспользовались свыше 350 тысяч жителей Подмосковья Ирина Фаевская.

По словам Фаевской, на учете в центрах занятости стоят более 89 тысяч жителей, а пособие по безработице получают свыше 33 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил реформировать центры занятости в Подмосковье.