Онлайн-продажа билетов появилась еще в 50 центрах культуры Подмосковья

В 51 центре культуры Подмосковья появилась функция по онлайн-продаже билетов. Приобрести их можно на сайтах учреждений. Это часть национального проекта «Цифровизация».

Электронную продажу билетов внедрили в учреждениях Истры, Балашихи, Дмитрова, Коломны, Люберец и Орехово-Зуева. Это отметили в Министерстве культуры Подмосковья.

Онлайн можно записаться и в кружки или секции. Такая услуга доступна на официальных сайтах домов культуры Московской области.

До конца этого года в большом проекте по цифровизации услуг будут участвовать 300 областных учреждений культуры.

Ранее мы рассказали, как улучшат дома культуры Подмосковья до 2025 года.