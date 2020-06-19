Онлайн-прием документов для поступления в колледжи Подмосковья начнется 20 июня

Подмосковные колледжи будут принимать документы на поступление онлайн с 20 июня. Отправить удастся через электронную почту или портал государственных услуг. А продлится приемная кампания до 25 августа.

Так, подать документы впервые можно будет даже не выходя из дома. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Эпидемическая ситуация вносит коррективы — теперь отправить необходимые данные можно дистанционно. Постарались сделать процедуру максимально быстрой и удобной Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что найти подробную информацию и контакты можно на сайтах образовательных учреждений.

По словам Ирины Каклюгиной, в Подмосковье особое внимание уделяют развитию профессионального образования.

«В колледжах и техникумах подготовят специалистов по самым разным направлениям. Ежегодно мы отмечаем рост количества ребят, которые выбирают профессиональное образование. И мы уже увеличиваем количество бюджетных мест по профессиям в приоритетных отраслях экономики», — сказала она.

Это, по словам министра, стройки, транспорт и промышленное производство.

Кроме того, в регионе создали единый информационный ресурс «Учись и работай в Подмосковье». Это площадка для тех, кто хочет продолжить образование в одном из средних или высших учреждений региона.