Подмосковье перешло в онлайн при обмене документами с судебными приставами России

Все городские округа Подмосковья и Федеральная служба судебных приставов начали взаимодействовать онлайн. В цифровой формат перевели обмен документами.

Это позволит исключить почтовые расходы, ускорить передачу информации и сделать процесс прозрачным.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, в каждом подмосковном округе есть своя административная комиссия — она выносит постановления о нарушениях.

Комиссии всех 60 округов каждый год направляют в ФССП не менее пяти тысяч ходатайств.

Чтобы оптимизировать взаимодействие между комиссиями и службой ФССП, документооборот переведен в цифровой формат Надежда Куртяник.

Благодаря цифровому формату административные комиссии смогут следить за исполнительными производствами онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит приоритет цифровых сервисов. Это сделают для удобства жителей.