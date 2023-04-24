Подмосковье 24 апреля 2023, 17:43 Онлайн-портал поможет подобрать летний лагерь для ребенка в Подмосковье Лагерь для детей и подростков "Terra Nostra"

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Жители Подмосковья смогут подобрать летний лагерь для ребенка с помощью онлайн-портала. Об этом рассказали в министерстве социального развития региона.

Для удобства жителей в Подмосковье работает онлайн-портал «Детские лагеря в Подмосковье». Удобная навигация сервиса поможет определиться с выбором места отдыха для ребенка.

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«Летом для детей распахнут свои двери 109 загородных лагерей, из которых пять палаточных. Кстати, в последнее время палаточные лагеря набирают популярность среди детей и их родителей», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она также добавила, что в лагерях ребят будут ждать творческие кружки, занятия робототехникой, спортивные и развлекательные мероприятия и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о сервисе на портале госуслуг для открытия летних кафе в Подмосковье. Он отметил, что необходим простой и понятный алгоритм как для владельцев ресторанов по открытию летних кафе, так и предпринимателей, которые занимаются выездной торговлей.

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