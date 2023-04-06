06 апреля 2023, 11:27
Онлайн-портал помощи тяжело больным заработал в Подмосковье
В Подмосковье заработал новый интернет-портал паллиативной помощи. С его помощью жители могут найти адреса медучреждений, графики работы, рекомендации, анонсы мероприятий и многое другое.
Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова рассказала, что круглосуточный колл-центр паллиативной помощи заработал в Подмосковье в прошлом году. Этому направлению уделяют большое внимание.
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«Продолжаем закупать автомобили для работы выездных паллиативных бригад. А теперь запускаем информационный портал, где сосредоточена основная информация об оказании паллиативной медицинской помощи в Подмосковье», — добавила она.
Портал содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов, уходе за больными и другие разделы. Сервис разработал Минздравом Подмосковья и Центром развития цифровых технологий.
Получить помощь по телефону пациенты могут по номеру +7(498)683-83-83.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.
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