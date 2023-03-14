14 марта 2023, 11:32
Онлайн-портал о детском здравоохранении появился в Подмосковье
Новый онлайн-портал «Детство» заработал в Подмосковье. С его помощью можно узнать о системе детского здравоохранения.
Родители и детские врачи могут найти много полезного на портале: советы и рекомендации, анонсы мероприятий и многое другое. В разделах «Родительский университет» и «Справочник родителя» мамы и папы найдут информацию, направленную на повышение родительской грамотности.
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Медицинские сотрудники смогут ознакомиться с действующими в регионе мерами социальной поддержки, узнать, как получить психологическую поддержку, дополнительное образование и многое другое.
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«Портал будет полезен не только родителям, но и специалистам, работающим в сфере детского здравоохранения. С помощью портала родители смогут узнать полезную и актуальную информацию», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Сервис разработан министерством здравоохранения Московской области, учебным центром НИКИ детства совместно с центром развития цифровых технологий Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о положительных изменениях в больницах Московской области, а также поручил усилить привлечение медицинских специалистов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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