Онлайн-платформа поможет предпринимателям Подмосковья выйти на экспорт

Предприниматели Подмосковья смогут выйти на внешний рынок при помощи платформы «Мой экспорт». Она предоставит государственные услуги в электронном виде и бизнес-сервисы, помогая на всех этапах выхода продукции на рынок других стран.

На платформе пользователям будут доступны восемь видом готовых аналитических отчетов по самым востребованным темам. Это внешняя торговля в России, цены на мировых рынках, макроэкономическая информация и другое. Также предприниматели смогут воспользоваться уникальным сервисом, который предоставит потенциальные рынки для сбыта продукции, отсортированные по параметрам. Кроме того, эксперты области дадут развернутое аналитическое исследование по запросу.

«Мой экспорт» даст и другую полезную информацию. Например, как встроить долгосрочные взаимовыгодные отношения с партнерами, найти покупателей и организовать переговоры, выйти на зарубежный маркетплейс, оформить документацию, получить софинансирование и многое другое. Всего для бизнеса доступен 31 сервис.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об уменьшении проверок бизнеса. Это поможет снизить нагрузку на предпринимателей.