Подмосковье 24 марта 2023, 09:30 Онлайн-отбор волонтеров для голосования по благоустройству в Подмосковье завершится 30 марта Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Регистрация волонтеров для помощи в организации всероссийского голосования за объекты благоустройства продолжается на сайте dobro.ru в Подмосковье. Они помогут эффективно и массово получить голоса жителей.

Как рассказали в Минблагоустройства, к проведению голосования хотят привлечь как можно больше жителей. По словам главы министерства Михаила Хайкина, в прошлом году добровольцы помогли собрать около 40 тысяч голосов.

Реклама

«В прошлом году порядка 40 тысяч голосов мы получили через мобильное приложение добровольцев. Надеемся, что в этом году волонтеры также активно будут помогать в проведении голосования. Приглашаем активистов, неравнодушных жителей стать частью волонтерского корпуса и внести вклад в преображение своих городов», — сказал он.

Реклама

Стать волонтером могут все желающие старше 14 лет. Для них проведут специальное обучение в онлайн- и офлайн-форматах.

Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе добавила, что первый этап регистрации завершится 30 марта, однако она будет открыта в течение всего времени проведения конкурса.

«Записаться, помимо федеральной платформы, можно и на сайте волонтеров Подмосковья. В 2021 году в его проведении помогали 1100 ребят, а в 2022-м — уже 1800. Не меньшее количество мы ждем и в этом. Волонтеры Подмосковья будут работать в 56 городских округах нашего региона», — сказала она.

Волонтеры будут рассказывать жителям о конкурсе и предлагать выбрать одну из территорий в своем городе для благоустройства. Голосование начнется 15 апреля и продлится до 31 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустрйостве в Тучкове. Уже к августу преобразится территория вблизи Аллеи Славы и сквера с прудом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».