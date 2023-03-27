Подмосковье 27 марта 2023, 11:06 Онлайн-опрос по безопасности на дорогах стартовал в Подмосковье

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Опрос на тему безопасности дорожного движения стартовал в Подмосковье. Все желающие могут пройти его в сообществе «Дороги Московской области» во «ВКонтакте», где освещается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Участникам предлагают ответить на вопрос «Изменился ли уровень безопасности на дорогах Подмосковья за последние несколько лет?».

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В Минтрансе Московской области напомнили, что за несколько лет в Подмосковье зафиксировано снижение аварийности: по итогам 2022 года количество погибших на дорогах региона снизилось на 10%, число ДТП уменьшилось на 14,5%, а количество пострадавших в авариях — почти на 16%.

В этом году продолжится комплексное обустройство дорог, в том числе аварийных. В первом полугодии будут модернизированы светофоры на муниципальных трассах для удаленного управления, а дворы сделают безопаснее для детей. Кроме того, на дорогах появятся дополнительно 600 видеокамер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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