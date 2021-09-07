Онлайн-оплата появилась в подмосковном сервисе «Личный кабинет арендатора»

В Московской области работает удобный сервис «Личный кабинет арендатора». Теперь в нем появилась новая услуга — онлайн-оплата аренды. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.

Благодаря сервису правообладатели недвижимости в Подмосковье в онлайн-режиме могут оперативно получать информацию об арендуемых помещениях. Теперь они смогут и оплачивать онлайн аренду, уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Возможность контроля за арендуемыми в Подмосковье земельными участками и объектами капитального строительства через личный кабинет арендатора есть как у физических, так и у юридических лиц. С помощью сервиса арендатор получил эффективный инструмент управления, который дает возможность отслеживать статус всех арендуемых объектов, получать уведомления об изменении реквизитов, формировать справки об отсутствии задолженности и квитанции для оплаты, а теперь — еще и оплатить их прямо из личного кабинета», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Все необходимые данные есть в личном кабинете. А новая возможность оплачивать аренду онлайн делает сервис незаменимым инструментом.

«Возможность онлайн-оплаты арендных платежей в личном кабинете арендатора очень поможет как физическим лицам, так и крупным арендаторам недвижимости, избавит их от лишних усилий и временных затрат. Это еще один шаг на пути комфортного ведения бизнеса в Московской области», — заключила Наталья Адигамова.

Сейчас в Подмосковье более 100 тысяч арендаторов недвижимости. А личным кабинетом можно воспользоваться на официальном портале.