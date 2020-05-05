Онлайн-марафон к 180-летию Чайковского организует Подмосковье

Онлайн-марафон «Отметим день рождения Чайковского вместе» состоится 7 мая. В честь 180-летия знаменитого композитора его организовало правительство Подмосковья вместе с музеем-заповедником Чайковского в Клину. Поучаствовать в празднике может каждый желающий.

Чтобы поучаствовать, достаточно разместить в социальных сетях пост с отметками @tchaikovskymuseum и @mosoblculture, хештегами #ДеньРожденияЧайковского, #Чайковский180, #TchaikovskyBirthday и #Tchaikovsky180 или отправить на адрес gdmch@mail.ru.

Можно просто написать несколько слов о композиторе, зачитать отрывки писем или дневников либо исполнить музыкальное или поэтическое произведение Чайковского.

Поддержку онлайн-марафону уже оказал Большой театр России. Кроме того, в нем примут участие одаренные дети Подмосковья, которые в 2019 году получили грант Губернатора Московской области. В конце прошлого года они вместе с народным артистом России Денисом Мацуевым выступили на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала, что областной бюджет предоставляет гранты по 10 различным направлениям.

В том числе — поддержка одаренных детей, молодых и талантливых авторов, некоммерческих организаций, организаций по производству национальных фильмов, снятых на территории Подмосковья Елена Харламова министр культуры Московской области.

Она рассказала, что каждый год на это выделяется свыше 73 миллионов рублей. При этом правительство планирует разработать новую систему дополнительных грантов по молодежным творческим направлениям.

В прошлом году Губернаторские гранты достались пианистке Марии Журавлевой из Дзержинского, саксофонисту Льву Тарану из Видного, трубачу Константину Шанну из Балашихи, балалаечнику Егору Дмитриеву из Жуковского, виолончелистке Софье Сорокиной из Серпухова, скрипачке — Анне Матвеев из Клина. Кроме того, их получили Алена Виноградова из Подольска, которая играет на духовых инструментах, и Наталия Терентьева из Шатуры, занимающаяся на домре.

Наградили грантами не только музыкантов, но и живописцев — Алексея Фомичева из Серебряных Прудов и Веронику Штыкову из Серпухова.