Онлайн-курс по литературе подготовили для подмосковных школьников

В Московской области подготовили образовательную программу по литературе для старшеклассников. Принять участие в ней смогут все школьники. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Курс продлится с 15 по 28 февраля. Зарегистрироваться можно до 25 января.

«Для школьников Московской области с 15 по 28 февраля пройдет интенсивная образовательная программа по литературному творчеству. В ней абсолютно бесплатно могут принять участие обучающиеся 8-10 классов. Спешите подать заявку, регистрация продлится до 25 января», — отметила Каклюгина.

Министр уточнила, что при конкурсном отборе будут учитывать достижения по литературе и русскому языку каждого ученика. Также будут рассматривать мотивационное эссе.

«В рамках программы ребята смогут проявить себя в одном из жанров литературы, создав авторский текст, научиться выступать на публике, писать и верстать запоминающиеся истории с помощью цифровых технологий, а также просто полезно проведут время и познакомятся с единомышленниками», — отметила Каклюгина.

Курс проведет образовательный центр «Взлет» на базе оздоровительного комплекса «Левково». Зарегистрироваться можно по ссылке.