Подмосковье 29 августа 2023, 10:51 Онлайн-курс ораторского мастерства пройдет для предпринимателей Подмосковья Unsplash

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Самозанятые Подмосковья смогут пройти онлайн-курс ораторского искусства. Обучение проведут при поддержке центра «Мой бизнес».

Записаться на курс можно до 25 сентября на официальном сайте проекта. Сами занятия продлятся до 28 сентября включительно.

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Участникам смогут овладеть искусством публичного выступления, узнать, как создавать сценарии выступлений и вовлекать аудиторию. Преподавателем выступит режиссер Лина Арифулина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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