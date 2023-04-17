Подмосковье 17 апреля 2023, 16:17 Онлайн-консультации стали доступны для 68 тысяч неизлечимо больных пациентов в Подмосковье

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Более 68 тысяч паллиативных пациентов в Московской области могут получить консультацию онлайн. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Мы запустили новый интернет-портал, посвященный паллиативной помощи. Теперь все, что волнует родственников больных, что нужно знать пациентам — на одном ресурсе: адреса и графики работы медучреждений и аптек, рекомендации при госпитализации и многое другое», — сообщил Голубев.

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Сейчас в регионе для неизлечимо больных пациентов работают 48 медицинских организаций, 34 кабинета и 17 отделений выездных патронажей. В них трудятся около 1,1 тысячи медработников. Лекарства можно получить в 60 аптечных пунктов для паллиативных больных.

В Подмосковье создали реестр паллиативных пациентов в ЕМИАС. В Химках работает горячая линия на базе областной больницы. В поликлинике № 7 организовали первую в Подмосковье школу, в которой учат уходу за паллиативными больными.

«Сами родственники просили об этом. Так как, столкнувшись с такой сложной ситуацией, порой, теряешься и не знаешь, как быть, как помочь, чтобы не навредить близкому человеку. Занятия в школе способствуют как получению новых и нужных знаний, так и помогают психологически преодолеть все трудности», — заявил Голубев.

В Московской области для работы патронажных бригад закупили 41 автомобиль. В этом году власти приобретут еще 17 спецмашин. В этом году на развитие паллиативной помощи выделят миллиард рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье внедряют новый стандарт поликлиник. Он изменит устаревшие подходы к приему пациентов и по многим направлениям и сократит время ожидания в очередях.

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