Подмосковье 12 апреля 2023, 09:44 Онлайн-консультации по правам человека появятся в МФЦ Подмосковья фото Дмитрий Белицкий

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Жители Подмосковья смогут получить онлайн-консультации по вопросам прав человека в МФЦ. Офисы подписали соглашение о сотрудничестве с омбудсменом Подмосковья Инной Фаевской.

Жители также смогут подать обращения в адрес уполномоченного по правам человека Подмосковья через офисы МФЦ.

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«Жители смогут обратиться за восстановлением своих прав через МФЦ. Можно будет подать письменное обращение, которое будет оперативно передано нам в работу, или получить дистанционное консультирование у наших специалистов», — отметила Инна Фаевская.

Она добавила, что жители могут получить консультации по разным вопросам, в том числе в области ЖКХ, экологии, социальной защиты и другим. Их будут проводить через приложение «Дистанционное консультирование».

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