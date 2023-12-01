Подмосковье 01 декабря 2023, 11:56 Онлайн-конференция о строительстве ЖК пройдет в Минжилполитики Подмосковья Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Читать 360tv в

День открытых дверей пройдет в Минжилполитики Подмосковья 7 декабря. На нем жители смогут получить ответы на вопросы о строительстве жилых комплексов.

Как рассказали в министерстве, день открытых дверей пройдет онлайн в формате видеоконференции и телефонной связи. На встрече обсудят строительство жилых комплексов на территории Подмосковья.

Реклама

Подать заявку на участие можно до 6 декабря по телефону 8 (498) 602-16-00, доб. 47928, 47929.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».