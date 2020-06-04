Онлайн-карту с отключениями горячей воды применили 120 тысяч жителей Подмосковья
На ресурс подписались уже около тысячи человек. Для быстрой загрузки выделили дополнительные мощности. Сервер создали в Министерстве энергетики по поручению губернатора.
Карту запустили 26 мая. На ней отображены графики плановых приостановок горячей воды во всех домах области. Отключения начнутся 1 июля и завершатся не позднее 31 августа. А сроки не превысят двух недель.
За это время везде наладят оборудование, заменят неисправные элементы в котельных и не только, сказал министр энергетики Александр Самарин.
Это позволяет избежать нарушений, которые смогут повлечь за собой отключения тепла и горячего водоснабжения в зимний периодАлександр Самарин.
На интерактивную карту нанесли все многоквартирные дома — их больше 53 тысяч. Найти свой можно по адресу. Планируется, что на карте отобразят отключения и по другим видам ресурсов.
Кроме того, подробную информацию о графиках публикуют на сайтах администраций округов и управляющих компаний. Это делают за месяц до начала работ.
О технологических нарушениях необходимо сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу, свою УК или администрацию.