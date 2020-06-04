    04 июня 2020, 15:22

    Онлайн-карту с отключениями горячей воды применили 120 тысяч жителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Екатерина Гурова

    Больше 120 тысяч жителей Подмосковья уже применили интерактивную онлайн-карту отключений горячей воды. Ее открывают с телефонов, планшетов или компьютеров. Иногда сервер фиксирует по сто посещений в минуту.
    Онлайн-карту с отключениями горячей воды применили 120 тысяч жителей Подмосковья

    На ресурс подписались уже около тысячи человек. Для быстрой загрузки выделили дополнительные мощности. Сервер создали в Министерстве энергетики по поручению губернатора.

    Карту запустили 26 мая. На ней отображены графики плановых приостановок горячей воды во всех домах области. Отключения начнутся 1 июля и завершатся не позднее 31 августа. А сроки не превысят двух недель.

    За это время везде наладят оборудование, заменят неисправные элементы в котельных и не только, сказал министр энергетики Александр Самарин.

    Это позволяет избежать нарушений, которые смогут повлечь за собой отключения тепла и горячего водоснабжения в зимний период

    Александр Самарин.

    На интерактивную карту нанесли все многоквартирные дома — их больше 53 тысяч. Найти свой можно по адресу. Планируется, что на карте отобразят отключения и по другим видам ресурсов.

    Кроме того, подробную информацию о графиках публикуют на сайтах администраций округов и управляющих компаний. Это делают за месяц до начала работ.

    О технологических нарушениях необходимо сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу, свою УК или администрацию.