Онлайн-карту с отключениями горячей воды применили 120 тысяч жителей Подмосковья

На ресурс подписались уже около тысячи человек. Для быстрой загрузки выделили дополнительные мощности. Сервер создали в Министерстве энергетики по поручению губернатора.

Карту запустили 26 мая. На ней отображены графики плановых приостановок горячей воды во всех домах области. Отключения начнутся 1 июля и завершатся не позднее 31 августа. А сроки не превысят двух недель.

За это время везде наладят оборудование, заменят неисправные элементы в котельных и не только, сказал министр энергетики Александр Самарин.

Это позволяет избежать нарушений, которые смогут повлечь за собой отключения тепла и горячего водоснабжения в зимний период Александр Самарин.

На интерактивную карту нанесли все многоквартирные дома — их больше 53 тысяч. Найти свой можно по адресу. Планируется, что на карте отобразят отключения и по другим видам ресурсов.

Кроме того, подробную информацию о графиках публикуют на сайтах администраций округов и управляющих компаний. Это делают за месяц до начала работ.

О технологических нарушениях необходимо сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу, свою УК или администрацию.