Онлайн-картой по газу в Подмосковье воспользовались 120 тысяч человек за год

Карту социальной газификации Подмосковья посмотрели 120 тысяч раз за год. С ее помощью можно проследить за реализацией программы и найти полезную информацию для участников.

Интерактивная карта позволяет увидеть процент газификации населенных пунктов Подмосковья. Также на сайте можно подать заявку на участие в программе или перейти в чат с онлайн-помощником.

Зеленый цвет, которым подсвечивается муниципалитет, означает готовность газификации выше 90%. Это, например, округа Шатура, Луховицы, Серебряные Пруды и Зарайск. Кроме этого, пользователи могут узнать полезную информацию о документах и подготовке дома к приему газа.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что социальную газификацию Подмосковья планируют завершить в течение этого года.