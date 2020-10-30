Жители Подмосковья более 5 тысяч раз обратились к онлайн-карте по вопросам горячей воды и отопления

Сервис отображает все многоквартирные дома в Подмосковье. Он заработал 26 мая. За это время «Картой ресурсообеспечения МКД» воспользовались более 820 тысяч человек.

Интерактивная карта работала и летом. Тогда на ней показывали графики отключения горячей воды. Но функции расширили. До конца года там планируют начать отображать отключения по всем видам ресурсов, рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Карта отражает 53,8 тысячи многоквартирных домов с возможностью поиска информации по муниципалитету, улице и номеру дома. Можно оставить сообщение о качестве услуги — этой функцией с начала лета воспользовались более пяти тысяч человек Александр Самарин.

Он уточнил, что за сентябрь и октябрь карту посетили свыше 255 тысяч жителей Подмосковья. Особенно ее актуальность выросла с началом отопительного сезона. На оповещения интерактивного ресурса подписались около четырех тысяч человек.

Интерактивную карту отключений разработали в Министерстве энергетики Подмосковья. Это сделали по поручению губернатора Андрея Воробьева.