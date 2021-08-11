Онлайн-картой по отоплению и горячей воде в Подмосковье воспользовались 1,5 млн раз

Жители Подмосковья обратились к интерактивной карте по вопросам, связанным с горячей водой и отоплением, более 1,5 миллиона раз с момента запуска. Она помогает найти сведения по каждому адресу.

Сервис отображает все многоквартирные дома в Подмосковье. Он заработал 26 мая прошлого года.

Министр энергетики региона Александр Самарин отметил, что в последние два месяца наблюдается повышенная активность из-за плановых отключений горячей воды.

С учетом эпидемической ситуации отключения горячей воды летом производят не более чем на 14 календарных дней Александр Самарин.

За все время работы карты ресурсообеспечения на этот сервис подписались уже около пяти тысяч человек. Жители получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения.

Интерактивную карту отключений разработали в Министерстве энергетики региона, а сделали это по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.