Онлайн-карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа появилась в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут подобрать удобные пункты вакцинации от гриппа с помощью интерактивной карты. Ее разместили на новом областном сайте, посвященном этому заболеванию.

Минздрав региона запустил портал о вакцинации от гриппа. На нем указали ответы на популярные вопросы и все пункты для прививки.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, на карте жители увидят графики работы и адреса мобильных пунктов вакцинации.

В этом году в Подмосковье планируем привить от гриппа более 4,5 миллиона человек — это и взрослые, и дети Светлана Стригункова.

Новый портал даст жителям сведения о профилактике гриппа и ОРВИ. Вместе с тем они узнают, как правильно подготовиться к вакцинации.

«Интервал между вакцинациями от COVID-19 и против гриппа должен составлять месяц», — напомнила Стригункова.

В поликлиники Московской области направили современные отечественные вакцины. Чтобы пройти вакцинацию от гриппа, необходимо обратиться в учреждение по месту прикрепления.

Сначала терапевт или педиатр проведет осмотр. На прививку отправят, если не выявят противопоказаний.

Записаться к врачу можно через портал госуслуг Подмосковья и по телефону 122. В мобильных пунктах вакцинацию проводят без предварительной записи.