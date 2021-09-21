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    21 сентября 2021, 13:07

    Онлайн-карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа появилась в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жители Подмосковья смогут подобрать удобные пункты вакцинации от гриппа с помощью интерактивной карты. Ее разместили на новом областном сайте, посвященном этому заболеванию.

    Онлайн-карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа появилась в Подмосковье

    Минздрав региона запустил портал о вакцинации от гриппа. На нем указали ответы на популярные вопросы и все пункты для прививки.

    Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, на карте жители увидят графики работы и адреса мобильных пунктов вакцинации.

    В этом году в Подмосковье планируем привить от гриппа более 4,5 миллиона человек — это и взрослые, и дети

    Светлана Стригункова.

    Новый портал даст жителям сведения о профилактике гриппа и ОРВИ. Вместе с тем они узнают, как правильно подготовиться к вакцинации.

    «Интервал между вакцинациями от COVID-19 и против гриппа должен составлять месяц», — напомнила Стригункова.

    В поликлиники Московской области направили современные отечественные вакцины. Чтобы пройти вакцинацию от гриппа, необходимо обратиться в учреждение по месту прикрепления.

    Сначала терапевт или педиатр проведет осмотр. На прививку отправят, если не выявят противопоказаний.

    Записаться к врачу можно через портал госуслуг Подмосковья и по телефону 122. В мобильных пунктах вакцинацию проводят без предварительной записи.