Онлайн-ярмарку вакансий запустят для жителей Подольска

Для участия в ярмарке заявлены вакансии кладовщика и комплектовщика заказов. Само мероприятие пройдет с 11:00 до 12:00.

В Центре напомнили, что при посещении гражданам нужно иметь с собой маски и перчатки в соответствии с правилами нахождения в общественном месте. Без средств защиты в здание посетителя могут просто не пустить.

Узнать о других вакансиях и работе Центра занятости населения жители Подольска могут по телефонам +7(496)758−31−11 и +7(496)763−68−52.