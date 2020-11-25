25 ноября 2020, 02:54
Онлайн-ярмарку вакансий запустят для жителей Подольска
Находящиеся в поиске работы жители Подольска могут принять участие в ярмарке-вакансий, который проведет городской Центр занятости населения в среду, 25 ноября. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме, так что выходит из дома не нужно. Об этом говорится в сообщении организации на странице во «Вконтакте».
Для участия в ярмарке заявлены вакансии кладовщика и комплектовщика заказов. Само мероприятие пройдет с 11:00 до 12:00.
В Центре напомнили, что при посещении гражданам нужно иметь с собой маски и перчатки в соответствии с правилами нахождения в общественном месте. Без средств защиты в здание посетителя могут просто не пустить.
Узнать о других вакансиях и работе Центра занятости населения жители Подольска могут по телефонам +7(496)758−31−11 и +7(496)763−68−52.