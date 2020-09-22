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    22 сентября 2020, 10:55

    Подмосковье первым в России запустило онлайн-голосование для собственников жилья

    Анастасия Аброськина

    С сентября Подмосковье первым из регионов внедрило онлайн-голосование жителей многоквартирных домов. Провели уже свыше 800. Они позволяют решать важные вопросы в электронном виде. Это направление будут развивать и дальше, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев на заседании областного правительства.
    Подмосковье первым в России запустило онлайн-голосование для собственников жилья

    По его словам, онлайн-голосование собственников напрямую влияет на качество жизни в многоквартирных домах. Воробьев назвал такую функцию «новым очень важным инструментом».

    Сегодня граждане могут голосовать онлайн, не выходя из дома. Московский регион очень занятой, с высоким темпом. И очень важно, чтобы человек смог отдать свой голос, выразить свое пожелание. Такая возможность есть

    Андрей Воробьев.

    Губернатор сделал акцент на том, что это в первую очередь удобно для людей. Например, в некоторых домах живут сотни и даже тысячи человек. Нередко им требуется сообща решить важные вопросы, но собраться в одно время непросто. Как раз в этих случаях на помощь и приходит онлайн-голосование.

    «Теперь каждому собственнику достаточно нажать несколько кнопок на смартфоне или ноутбуке и проголосовать. А освободившееся время потратить на общение с близкими, на игры с детьми или другие важные дела», — отметил Воробьев.

    Он добавил, что теперь главная задача — подробно объяснить людям, как они могут воспользоваться сервисом, где зарегистрироваться и куда будут приходить оповещения.

    Конечно, особенно старшему поколению нужно дополнительное внимание или обучение. Важно подсказать, как пользоваться вот этой цифровой платформой, системой дистанционного голосования и всем, что касается управления своим подъездом

    Андрей Воробьев.

    Для этого, уточнил губернатор, необходимо предусмотреть и возможность участия в обычном формате с бумажными бюллетенями.

    Новости SMI.FM