Подмосковье первым в России запустило онлайн-голосование для собственников жилья

По его словам, онлайн-голосование собственников напрямую влияет на качество жизни в многоквартирных домах. Воробьев назвал такую функцию «новым очень важным инструментом».

Сегодня граждане могут голосовать онлайн, не выходя из дома. Московский регион очень занятой, с высоким темпом. И очень важно, чтобы человек смог отдать свой голос, выразить свое пожелание. Такая возможность есть Андрей Воробьев.

Губернатор сделал акцент на том, что это в первую очередь удобно для людей. Например, в некоторых домах живут сотни и даже тысячи человек. Нередко им требуется сообща решить важные вопросы, но собраться в одно время непросто. Как раз в этих случаях на помощь и приходит онлайн-голосование.

«Теперь каждому собственнику достаточно нажать несколько кнопок на смартфоне или ноутбуке и проголосовать. А освободившееся время потратить на общение с близкими, на игры с детьми или другие важные дела», — отметил Воробьев.

Он добавил, что теперь главная задача — подробно объяснить людям, как они могут воспользоваться сервисом, где зарегистрироваться и куда будут приходить оповещения.

Конечно, особенно старшему поколению нужно дополнительное внимание или обучение. Важно подсказать, как пользоваться вот этой цифровой платформой, системой дистанционного голосования и всем, что касается управления своим подъездом Андрей Воробьев.

Для этого, уточнил губернатор, необходимо предусмотреть и возможность участия в обычном формате с бумажными бюллетенями.