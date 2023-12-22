Подмосковье 22 декабря 2023, 16:04 Онлайн-голосование за самую нарядную елку Подмосковья начнется вечером 22 декабря Unsplash

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Команда ГУСТ запустила конкурс на самую нарядную елку Подмосковья в начале декабря. Победителей определит онлайн-голосование, которое стартует в пятницу, в 18:00.

«Сегодня начнется „Елочная битва“ — запустим народное голосование в нашем Telegram-канале РевиZорро. Приглашаем поддержать участников, выбрать „любимчика“ и насладиться новогодней атмосферой. Голосование продлится ровно сутки, до 18 часов 23 декабря», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

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Вместе с елками жители украшали подъезды и дворовые территории. Многие в этом году предпочли шары цвета триколора — белый, синий, красный.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

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