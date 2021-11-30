Онлайн-голосование за лучших врачей завершится 30 ноября в Подмосковье

У жителей Подмосковья остался один день на то, чтобы проголосовать за любимых врачей на «Доброделе». Уже месяц все желающие выбирают там двух специалистов, которые, по их мнению, должны получить звания лучших в регионе.

Онлайн-голосование «Народный доктор Московской области» открыли 1 ноября. Оно продлится до полуночи сегодняшнего дня.

Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она напомнила, что выберут двух лучших врачей — детского и взрослого.

Главная задача голосования — поддержать медицинских специалистов. Жители могут высказать благодарность любимым врачам, дать высокую оценку их труду Светлана Стригункова.

Проголосовали уже свыше 30 тысяч человек. Каждому можно сделать это только один раз.

Больше всего жителей подключились в Балашихе — более 2,1 тысячи человек. Следом идут Орехово-Зуево и Ступино.