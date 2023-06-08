Подмосковье 08 июня 2023, 12:43 Онлайн-голосование применят на выборах в Подмосковье в сентябре Пресс-служба Губернатора МО

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Региональный форум, посвященный 30-летию избирательной системы России, прошел в Подмосковье. Почетными гостями мероприятия стали председатель ЦИК России Элла Памфилова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, член Центризбиркома Эльмира Хаймурзина и председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

На форуме члены территориальных избирательных комиссий и приглашенные эксперты обсудили единый подход к организации и проведению выборов в дни голосования. Кроме того, они подняли вопрос взаимодействия с наблюдателями и СМИ, а также работы молодежи в системе избирательных комиссий Подмосковья.

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В этом году жители Московской области впервые смогут проголосовать на выборах онлайн. На данный момент численность избирателей в Подмосковье превышает шесть миллионов человек. Так, Московская область занимает второе место в России после Москвы.

Ранее политолог Алексей Мартынов отметил развитие Подмосковья при губернаторе Воробьеве. Он подчеркнул, что, несмотря на многие проблемы, которые достались региону с советских времен, губернатор смог обеспечить заметные изменения.

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