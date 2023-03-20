Подмосковье 20 марта 2023, 12:14 Онлайн-голосование по выбору мест для благоустройства Подмосковья стартует в апреле Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Читать 360tv в

С 15 апреля по всей России стартует онлайн-голосование по выбору приоритетных территорий для благоустройства в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Всероссийское голосование дает нам хорошую возможность понять, где нужно работать в первую очередь. Жители Московской области активно принимают участие в выборе объектов благоустройства», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Реклама

В прошлом году свой голос отдали 353 тысячи жителей Подмосковья. Они выбрали более 260 мест в 56 городских округах.

Реклама

Такое онлайн-голосование проводится каждый год с 2021-го. Свой голос можно отдать на единой платформе. В этом году оно будет проходить с 15 апреля по 31 мая. Выбранные объекты включат в план по благоустройству на 2024 год.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Также в Московской области набирают волонтеров для помощи в проведении голосования. Зарегистрироваться можно на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году во Фрязине благоустроят лесопарк. К лету там появятся велодорожки, к зиме — лыжня, а также спортивная и детская площадки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».