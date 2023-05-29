Подмосковье 29 мая 2023, 12:56 Онлайн-голосование по благоустройству в Подмосковье завершится 31 мая Министерство благоустройства Московской области

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До окончания всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства осталось три дня. Оно завершится 31 мая, напомнили жителям Московской области в Министерстве благоустройства региона.

«В голосовании, организованном на платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru, уже приняли участие более 708 тысяч человек, 29 муниципалитетов уже перевыполнили план по количеству проголосовавших», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Самое большое количество голосов отдали жители Балашихи — почти 38,6 тысячи. Жители Одинцова проголосовали 38,4 тысячи раз, Люберец — почти 31 тысячу. Также в лидерах по активности были Бронницы, Пущино, Краснознаменск, Власиха и другие округа.

Свой голос можно отдать на сайте 50.gorodsreda.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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