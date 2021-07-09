Онлайн-голосование по благоустройству лесопарков началось в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут онлайн выбрать лесопарки, которые благоустроят в 2022 году. Голосование началось на портале «Добродел».

Как отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, опрос запустили в рамках проекта «Парки в лесу». Голосование продлится до 22 июля.

Основная особенность благоустройства лесных зон — минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду Михаил Хайкин.

Всего на голосование вынесли 62 территории. Их жители сами предложили на «Доброделе» в период с 11 мая по 6 июня.

Теперь начался этап, который поможет принять окончательные решения о формировании программы благоустройства на 2022 год.

Новый проект «Парки в лесу» запустили в 2021-м по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.