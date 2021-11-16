Бесплатный онлайн-форум для предпринимателей Московской области «Секреты победителей — 2022» пройдет 4 декабря. Его организатором выступило Агентство инвестиционного развития Московской области при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Форум откроет министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На онлайн-форуме участники обсудят новейшие маркетинговые стратегии, тренды таргетированной рекламы, а также узнают о способах удаленного управления и влиянии новых реалий на бизнес-процессы.

На мероприятии выступят успешные предприниматели, коучи и эксперты. Они поделятся секретами ведения бизнеса, а также победами и поражениями в профессиональном поле.

О роли деловых сообществ в России, их влиянии на бизнес, об управлении вниманием людей в бизнесе будущего, а также о том, как пережить период выгорания, участникам расскажут президент союза «Алун» Искандер Ахметов, директор b2b Alpina Digital, бизнес-консультант Анастасия Мозер, серийный предприниматель, предприниматель года EY Кирилл Фомичев, эксперт Forbes Ontology 12, карьерный коуч МШУ «Сколково» Анна Рыжкова и многие другие.

Участие в форуме бесплатно. Для первых ста зарегистрировавшихся организаторы приготовили подарок — доступ к библиотеке Alpina Digital на один месяц. На этом сервисе представлено более 4000 книг для бизнеса на русском и английском языках, лекции, видеокурсы, игровой обучающий контент.

Зарегистрироваться можно на сайте форума.