Онлайн-форум по цифровым технологиям для подмосковного бизнеса проведут 14 ноября

Предпринимателей Московской области пригласили на онлайн-форум «Цифровые технологии для бизнеса». Его проведут 14 ноября. Участниками станут топ-менеджеры, совладельцы крупных международных и отечественных компаний.

Приглашенные эксперты проведут лекции и дискуссии, помогут бизнесменам разобраться в цифровых технологиях для развития своего дела. Участникам форума объяснят, как ориентироваться в мире digital.

Мероприятие организуют при поддержке Минэкономразвития и Министерства инвестиций, промышленности, науки Московской области.

Владельцы успешных брендов, среди которых AliExpress, Umbrella IT и «ВкусВилл», расскажут о своем пути, поделятся секретами.

Все лекции и мастер-классы продлятся с 11:00 до 18:00. Подробную программу опубликовали на сайте мойбизнес-форум.рф.

Участие бесплатное. Предприниматели получат доступ к чатам с представителями бизнес-сообщества. Для самых активных из них проведут индивидуальные тренинги. Лучших участников форума ждут денежные сертификаты.