Онлайн-форум по цифровым технологиям для подмосковного бизнеса проведут 14 ноября
Приглашенные эксперты проведут лекции и дискуссии, помогут бизнесменам разобраться в цифровых технологиях для развития своего дела. Участникам форума объяснят, как ориентироваться в мире digital.
Мероприятие организуют при поддержке Минэкономразвития и Министерства инвестиций, промышленности, науки Московской области.
Владельцы успешных брендов, среди которых AliExpress, Umbrella IT и «ВкусВилл», расскажут о своем пути, поделятся секретами.
Все лекции и мастер-классы продлятся с 11:00 до 18:00. Подробную программу опубликовали на сайте мойбизнес-форум.рф.
Участие бесплатное. Предприниматели получат доступ к чатам с представителями бизнес-сообщества. Для самых активных из них проведут индивидуальные тренинги. Лучших участников форума ждут денежные сертификаты.