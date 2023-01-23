23 января 2023, 14:36
Онлайн-форум для учеников из центров молодежного инновационного творчества пройдет в Подмосковье
Специалистов и руководителей центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) пройдет в Московской области. Мероприятие запланировано на 9 февраля 2023 года. Желающим поучаствовать необходимо отправить заявки до 25 января.
Онлайн-форум «ЦМИТ — центры будущего» организует ЦМИТ «Техношкола» при содействии Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
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На виртуальных встречах участники мероприятия смогут поделиться знаниями, опытом и попытаться его расширить. Также перед ними выступит представитель подмосковного министерства.
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Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.
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