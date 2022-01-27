Онлайн-эксперт на подмосковных «Госуслугах» поможет согласовать перепланировку в доме

Согласование перепланировки в многоквартирном доме упростили на портале госуслуг Подмосковья. Для этого появился онлайн-эксперт. Система подскажет жителям, какие дополнительные документы нужно прикрепить для избежания ошибок.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, согласовывать необходимо все изменения в планировке квартиры или нежилого помещения.

Чтобы исключить ошибки при подаче заявки, была упрощена электронная форма заявления, а теперь в онлайн-сервис внедрена экспертная система Надежда Куртяник.

Она подчеркнула, что онлайн-помощник позволит сократить число отказов в оказании услуги. Функция доступна по ссылке.

Эту услугу предоставляют бесплатно за 12 рабочих дней. Она доступна как физическим, так и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

После рассмотрения заявки специалисты вышлют согласие или отказ по перепланировке. Результат направят в личный кабинет заявителя на «Госуслугах».