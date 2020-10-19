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    19 октября 2020, 14:18

    Подмосковных бизнесменов пригласили на онлайн-диалог с областным правительством 28 октября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные предприниматели смогут пообщаться с областным правительством онлайн 28 октября. Диалог состоится благодаря серверу TrueConf. Бизнес-встречу организуют по предварительной регистрации.
    Подмосковных бизнесменов пригласили на онлайн-диалог с областным правительством 28 октября

    Проведет ее зампред правительства Вячеслав Духин с министром инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатериной Зиновьевой.

    В онлайн-формате они обсудят с бизнесменами возможные меры поддержки и другие вопросы.

    Встреча начнется в 11:00. Зарегистрироваться и получить точную информацию можно по ссылке.

    Заявки примут до 23 октября. Регистрацию закроют после 11:00.