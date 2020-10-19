19 октября 2020, 14:18
Подмосковных бизнесменов пригласили на онлайн-диалог с областным правительством 28 октября
Подмосковные предприниматели смогут пообщаться с областным правительством онлайн 28 октября. Диалог состоится благодаря серверу TrueConf. Бизнес-встречу организуют по предварительной регистрации.
Проведет ее зампред правительства Вячеслав Духин с министром инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатериной Зиновьевой.
В онлайн-формате они обсудят с бизнесменами возможные меры поддержки и другие вопросы.
Встреча начнется в 11:00. Зарегистрироваться и получить точную информацию можно по ссылке.
Заявки примут до 23 октября. Регистрацию закроют после 11:00.