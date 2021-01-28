Новый онкоцентр в Красногорске будет принимать жителей Подмосковья по полису ОМС

В городском округе Красногорск появился новый онкологический центр. Он открылся в поселке Отрадное. Жители Подмосковья смогут лечиться от рака по полису ОМС.

Источник фото: телеканал «360»

Новый центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе клиники «Медси» в Отрадном.

«К нам можно попасть, получив направление 057 с места жительства. Получить его можно у онколога, гинеколога, терапевта — в зависимости от того, какая это патология. Мы проведем высокотехнологичную диагностику, которая включает в себя МРТ, КТ с контрастным усилением и по необходимости другие методы диагностики», — рассказала Олеся Артемьева, руководитель Центра амбулаторной онкологической помощи МЕДСИ в Отрадном.

Для жителей Подмосковья с медицинской страховкой все процедуры проводятся абсолютно бесплатно. Еще один плюс — пройти исследование и сделать операцию можно в одном месте.

«Наш центр — это многофункциональный, многопрофильный диагностический объект с расширенными возможностями диагностической базы, а также малоинвазивной хирургической помощью», — пояснил Станислав Абазьев, заместитель главного врача по клинико-диагностической работе клиники МЕДСИ в Отрадном.

Центр отвечает всем требованиям, установленным два года назад. Новый закон определил единый порядок лечения онкобольных. Его суть проста: все должно быть эффективно, доступно, быстро — чем раньше обнаружат опухоль, тем легче с ней справиться. Поэтому в онкоцентре сделали акцент на ранее выявление. В кабинете лучевой диагностики за 20 минут могут максимально точно определить стадию, вторичный очаг и размер опухоли до миллиметра.

Источник фото: телеканал «360»

«Шаг среза — 0,625 миллиметра, то есть полмиллиметра — это шаг исследования, и все образования мы способны визуализировать», — уточнил Данил Малютин, руководитель центра лучевой диагностики клиники МЕДСИ в Отрадном.

При лечении врачи используют малоинвазивные технологии. Это очень важно, ведь благодаря современному оборудованию, реабилитация занимает пару дней.

«Картинку мы видим лучше чем в HD-качестве, что позволяет нам выявлять образование на ранней стадии и также эндоскопически их удалить, не доводя до хирургического вмешательства и с сохранением органов», — рассказал Александр Иноземцев, заведующий центром эндоскопии клиники МЕДСИ в Отрадном.

Чаще всего, по словам медиков, у жителей Подмосковья выявляют рак груди, желудка и легких. Врачи напомнили, что чем раньше будет обнаружена опухоль, тем легче ее лечить. Самый лучший способ — проходить скрининги.