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    17 июня 2022, 12:30

    Онкоцентр открылся в новой поликлинике Реутова

    Александра Перепечаева

    Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в реутовской поликлинике. Пациенты смогут получить квалифицированную помощь и проверить свое здоровье на высокотехнологичном оборудовании.

    Онкоцентр открылся в новой поликлинике Реутова

    Медицинский центр располагает инновационным оборудованием, опытными специалистами, и находится в отдельном помещении. Среди техники, которая поможет врачам проводить исследования — аппараты КТ и МРТ, маммографы и эндоскопы. Главный онколог Реутова Михаил Бяхов полагает, что такие условия помогут оказывать помощь пациентам в большем объеме и на более высоком уровне.

    Онкоцентр открылся в новой поликлинике Реутова | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Химиотерапевты, гематологи и хирурги смогут проводить биопсию молочной железы почек и лимфоузлов, удалять опухоли и проводить ряд операций. Стационар центра оснащен техникой для отслеживания состояния пациентов.