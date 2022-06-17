Онкоцентр открылся в новой поликлинике Реутова

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в реутовской поликлинике. Пациенты смогут получить квалифицированную помощь и проверить свое здоровье на высокотехнологичном оборудовании.

Медицинский центр располагает инновационным оборудованием, опытными специалистами, и находится в отдельном помещении. Среди техники, которая поможет врачам проводить исследования — аппараты КТ и МРТ, маммографы и эндоскопы. Главный онколог Реутова Михаил Бяхов полагает, что такие условия помогут оказывать помощь пациентам в большем объеме и на более высоком уровне.

Источник фото: телеканал «360»

Химиотерапевты, гематологи и хирурги смогут проводить биопсию молочной железы почек и лимфоузлов, удалять опухоли и проводить ряд операций. Стационар центра оснащен техникой для отслеживания состояния пациентов.