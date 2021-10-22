Подведены первые итоги работы онкоотделения Красногорска

Руководство центра амбулаторно-онкологической помощи ГБУЗ МО «Красногорская больница № 1» сообщило об итогах работы отделения за последние пять месяцев. Все лечение от онкологических заболеваний и их диагностика были переведены в одно здание.

Посетители центра сообщили, что реализованный так образом принцип «дверь в дверь» позволил им заметно сэкономить время и силы. Пациенты получили возможность посетить онкологов, исследовательские пациенты и стационар на 30 коек, где можно пройти химиотерапию.

«Удобно, конечно, не бегать по всему городу, в одном месте все — хорошо. Потому что я то вот еще хожу, но ведь есть и другие, им тяжело бегать, так что очень хорошо сделали», — сообщила «360» Нина Яковлева, которая пришла в центр на осмотр.

Врачам теперь не приходится выходить за пределы отделения, чтобы обсудить диагноз пациента с коллегами. Это позволило увеличить количество обследованных и выявлять заболевания на ранней стадии.

«Было проведено более 2500 амбулаторных приемов более 711 курсов лекарственной терапии. Мы провели 354 биопсии и выявили порядка 315 злокачественных образований», — рассказал заведующий центром амбулаторно-онкологической помощи ГБУЗ МО «Красногорская больница №1» Максим Соснин.

Он еще раз напомнил, что раннее выявление заболевания существенно облегчает его лечение. Тем более, что сейчас проверить здоровье стало гораздо легче — нет очередей и созданы комфортные условия для пациентов.

По данным министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, в Подмосковье привились от гриппа более полутора миллиона человек. Из них — 370 тысяч дети.