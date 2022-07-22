Онкологический центр «Лапино 3» откроют в Одинцове до 2024 года

Современный онкологический центр «Лапино 3» появится в Одинцове к 2024 году. Он станет знаковым объектом для всей России. Там будут принимать пациентов, которым требуется радионуклидная терапия.

Ежедневно центр смогут посещать 134 пациента, рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко. Работать будут 149 сотрудников, из которых 74 — медики.

Проект согласовали с Мособлархитектурой. Центр откроют на базе медицинского кластера «Лапино» группы компаний «Мать и Дитя».

В учреждении будут применять технологии ядерной медицины и лучевую терапию. Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина рассказала, что блоки здания соединят крытым переходом.

«В оттенках нового здания превалируют белый и серо-коричневый цвета. В архитектурном решении фасадов применены традиционные приемы с контрастным использованием сплошного остекления и глухих участков стен», — уточнила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медицинские учреждения Подмосковья получили 800 новых аппаратов в этом году.