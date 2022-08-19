Онкологи проверят здоровье сотрудников предприятий Подмосковья

Акция «Онкодесант Подмосковья» пройдет на предприятиях региона. Врачи посетят крупные промышленные производства и проведут скрининг для выявления заболеваний у сотрудников. Об этом сообщила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Бригада, которая посетит предприятия, будет состоять из онколога-маммолога, онкогинеколога, онкоуролога и врача УЗИ. Как рассказала Светлана Стригункова, такая инициатива актуальна, потому что у многих нет времени, чтобы посещать врачей.

«В настоящее время обследования проходят более 3,5 тысячи сотрудников. Завершили обследование 492 человека. Выявлено пять случаев злокачественных новообразований», — сообщила зампред.

Так, участниками акции уже стали работники предприятия в Люберцах. По словам заведующей центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы Анны Бадаян, провели целый ряд исследований.

«Женщины старше 40 лет сделали маммографию, мужчины с высокими факторами риска прошли низкодозную КТ грудной клетки и сдали ПСА, также всем провели экспресс-самотестирование кала на скрытую кровь», — сообщила врач.

В ходе акции врачи смогут выявить рак молочной железы, простаты, легких, кишечника, шейки матки и яичников. До конца года диагностику пройдут свыше пяти тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о стандартизации стационаров в Подмосковье. Масштабную программу планируют реализовать за несколько лет.