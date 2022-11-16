Подмосковье 16 ноября 2022, 17:43 Онкологи проверят здоровье 220 сотрудников НПО «Лавочкина» в Подмосковье

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Акция «ОнкоПатруль» пройдет в НПО «Лавочкина» 16 и 17 ноября. Свое здоровье проверят 220 сотрудников организации.

Подмосковье стало 20-м регионом, где при участии сотрудников НМИЦ радиологии Минздрава России, где онкологи обследуют сотрудников предприятий. Одним из первых округов, где провели акцию, стали Химки.

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За годы существования «ОнкоПатруля» обследование прошли многие сотрудники предприятий России. Теперь она состоится в НПО «Лавочкина», где сотрудникам проведут ряд исследований, в числе которых КТ, анализы маммография и другие.

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Директор всероссийского информационно-просветительского проекта Ольга Стройнова отметила, что помимо диагностики на предприятиях проводят и просветительские мероприятия.

«Это уникальный, универсальный, яркий проект. Это гармоничная совместная работа. Мы не просто читаем лекции и семинары, не просто проводим исследования, мы проводим целый комплекс», — рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

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